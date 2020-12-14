МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. ОПЕК незначительно улучшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год, ожидает его падения на 9,77 миллиона баррелей в день, а прогноз на 2021 год был ухудшен на 0,3 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидается рост лишь на 5,9 миллиона баррелей в сутки, сообщается в декабрьском докладе организации.

"Ожидается, что в 2020 году мировой спрос на нефть сократится на 9,77 миллиона ​​баррелей в сутки, что незначительно ниже по сравнению с оценкой прошлого месяца", — говорится в докладе.

В ноябре ОПЕК ожидала падения спроса в текущем году на 9,8 миллиона ​​баррелей в сутки. Таким образом, в настоящее время спрос на нефть в 2020 году оценивается в 89,99 миллиона баррелей в сутки. Россия увеличила добычу нефти в ноябре

Причиной пересмотра стал улучшенный прогноз по спросу на нефть в странах, не входящих в ОЭСР. В частности, данные по Китаю превосходят ожидания на фоне устойчивого восстановления различных секторов экономики страны, улучшаются также показатели спроса в Индии. При этом данные данные по ОЭСР за третий квартал оказались хуже прогнозов на фоне снижения спроса на топливо в США и Европе.

"В 2021 году мировой спрос на нефть, по оценкам, вырастет на 5,9 миллиона баррелей в сутки, что означает пересмотр на 0,35 миллиона баррелей в сутки в сторону уменьшения. Показатель отражает неопределенность в отношении влияния COVID-19 на спрос на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии", — добавляется в докладе. Так, спрос на нефть в следующем году оценивается в 96,89 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК полагает, что неопределенность, связанная со структурным воздействием COVID-19 на транспортный сектор, в сочетании с изменениями рынка труда в странах с развитой экономикой, ограничит восстановление рынка топлива в следующем году уровнем 2019 года. При этом организация ожидает рост спроса на нефть для нефтехимии на фоне недавнего увеличения соответствующих мощностей в Китае и США.

ДОБЫЧА НЕФТИ В США

ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти в США в 2020 году до 11,3 миллиона баррелей в сутки и в 2021 году до 11,4 миллиона баррелей в сутки, оба прогноза были уменьшены на 70 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущими, говорится в ежемесячном докладе организации. Ненасытный Китай: экспортеры вступают в битву за нефтяной рынок страны

"Ожидается, что добыча нефти в США в 2020 году снизится на 0,95 миллиона баррелей в сутки до среднего уровня 11,3 миллиона баррелей в сутки, прогноз по показателю понижен на 0,07 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем", — говорится в докладе.

"Прогноз по добыче нефти в США в 2021 году снижен на 0,07 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидается, что она вырастет на 0,1 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, в среднем до 11,4 миллиона баррелей в сутки", — добавляет ОПЕК.

Организация также пересмотрела прогноз по добыче жидких углеводородов в США. Теперь ОПЕК ожидает сокращения показателя в 2020 году на 770 тысяч баррелей в сутки вместо 720 тысяч, до 17,66 миллиона баррелей в сутки. В 2021 году ожидается рост на 300 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении, до 17,96 миллиона баррелей в сутки.

ЗАПАСЫ НЕФТИ В СТРАНАХ ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в октябре снизились на 46,3 миллиона баррелей в месячном выражении и на 200,3 миллиона баррелей превышали средние за 5 лет, говорится в декабрьском докладе ОПЕК.

"Предварительные данные за октябрь показали, что общие коммерческие запасы нефти в ОЭСР упали на 46,3 миллиона баррелей в месячном выражении. Они составили 3,145 миллиарда баррелей, что на 252,5 миллиона баррелей больше, чем в то же время год назад, и на 200,3 миллиона баррелей превышает средний показатель последних пяти лет", — говорится в докладе.

При этом коммерческие запасы нефти за месяц снизились на 21,5 миллиона баррелей, до 1,528 миллиарда баррелей, нефтепродуктов – на 24,8 миллиона баррелей, до 1,618 миллиарда баррелей. Рынок нефтепродуктов: биржа вместо демпфера

Запасы нефти в странах ОЭСР были на уровне, который на 48,2 миллиона баррелей выше среднего показателя за пять лет, запасы нефтепродуктов — на 152,1 миллиона баррелей.

Согласно предварительным данным, в ноябре коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США в месячном выражении снизились на 22,6 миллиона баррелей, до 1,354 миллиарда баррелей, что на 59,5 миллиона баррелей выше среднего показателя за пять лет, отмечается в отчете.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).