МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Россия в ноябре чуть увеличила добычу нефти — до 9,28 миллиона баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ при таком объеме могла быть выполнена на 86%, следует из данных декабрьского доклада ОПЕК. ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2021 год

"Добыча только нефти в ноябре, согласно официальным данным, в среднем составила 9,28 миллиона баррелей в сутки, что выше октябрьских 9,26 миллиона баррелей в сутки, о которых сообщал Nefte Compass", — говорится в докладе. "Нефте компас" (Nefte Compass) — журнал международной информационно-аналитической группы Energy Intelligence, которая является одним из источников вторичной, независимой, информации, используемой ОПЕК.

Как следует из доклада, в рамках стартовавшей с мая сделки ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в ноябре на 1,72 миллиона баррелей в сутки из обещанных 2,007 миллиона. Это соответствует уровню выполнения соглашения альянса на 86%. ОПЕК также в своем докладе со ссылкой на вторичные источники информации указывает, что добыча конденсата в РФ в ноябре была на уровне октября — около 850 тысяч баррелей в сутки.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс перешел на ограничения в 7,7 миллиона до конца 2020 года. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона. Далее решения по добыче будут приниматься ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Сделка ОПЕК+ учитывает только нефть без конденсата. Однако в открытых источниках, включая подведомственный российскому Минэнерго ЦДУ ТЭК, данные по добыче нефти и конденсата указываются общим показателем. Точных данных по ноябрьской добыче только нефти Минэнерго РФ не сообщало, но 3 декабря вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия с мая исполняет свои обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ близко к 100% и ноябрь — не исключение.

В то же время расчеты альянса ОПЕК+ по выполнению странами-участницами условий сделки основываются на широком диапазоне источников информации, и его данные по ноябрю станут известны на этой неделе. ОПЕК+ завершила "Игру престолов"

ПРОГНОЗ

ОПЕК повысила прогноз добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России по 2020 году на 40 тысяч баррелей в сутки, до 10,39 миллиона баррелей в сутки, при этом уменьшила свои ожидания по 2021 году, по которому теперь прогнозируется снижение показателя до 10,24 миллиона, следует из декабрьского доклада организации.

"Добыча жидких углеводородов в целом по 2020 году была пересмотрена в сторону повышения на 40 тысяч баррелей в сутки и теперь, как ожидается, сократится на 1,05 миллиона баррелей в сутки год к году — до в среднем 10,39 миллиона баррелей в сутки", — пишет ОПЕК.

При этом аналогичный показатель по 2021 году, по ожиданиям ОПЕК, снизится на 0,15 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении — до 10,24 миллиона. В ноябрьском же докладе ОПЕК, напротив, прогнозировался его рост до 10,36 миллиона с 10,35 миллиона баррелей в сутки в 2020 году.

Кроме того, ОПЕК полагает, что добыча только конденсата в России в 2021 году составит в среднем 810 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, добыча только нефти в РФ в следующем году будет находиться примерно на уровне 9,43 миллиона баррелей в сутки.

Что касается текущих данных, то, по предварительной оценке, в ноябре добыча жидких углеводородов в России незначительно увеличилась — 20 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 10,13 миллиона. В годовом выражении она снизилась на 1,32 миллиона баррелей в сутки, сообщается в докладе.