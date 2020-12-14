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Заседания комитетов ОПЕК+ перенесены на январь
Энергетика
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Заседания техкомитета и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесены с декабря на 3 и 4 января соответственно, сообщается в пресс-релизе организации. "47-е совещание... ПРАЙМ, 14.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Заседания техкомитета и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесены с декабря на 3 и 4 января соответственно, сообщается в пресс-релизе организации.
"47-е совещание технического комитета (JTC) и 25-е совещание министерского мониторингового комитета (JMMC), первоначально запланированные на 16 и 17 декабря 2020 года, были перенесены на 3 и 4 января 2021 года соответственно", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что 13-е заседание министров всех стран ОПЕК+ назначено на 4 января. Ранее эту дату называл РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс перешел на ограничения в 7,7 миллиона до конца 2020 года. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона. Далее решения по добыче будут приниматься ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.