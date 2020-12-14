МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в январе 2021 года уменьшится по сравнению с текущим месяцем на 137 тысяч баррелей в день, или на 1,8%, до 7,438 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2021 год

При этом самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Permian — на 44 тысячи, до 4,196 миллиона баррелей в сутки, на Eagle Ford — на 26 тысяч, до 987 тысяч баррелей в день. На месторождении Bakken ожидается сокращение на 23 тысячи, до 1,197 миллиона баррелей в день, точно такое же снижение ожидается на Niobrara, до 532 тысяч баррелей в стуки, а на Anadarko — на 20 тысяч, до 363 тысяч в день.

Наименьшее снижение прогнозируется на месторождении Appalachia — на 1 тысячу, до 130 тысяч баррелей в сутки. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне в 33 тысяч баррелей в день.

EIA также ожидает в январе общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 744 миллионов кубических футов, до 80,777 миллиарда кубических футов.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в ноябре уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 144, до 7330.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.