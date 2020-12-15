МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительственная комиссия одобрила участие китайской компании Sinopec в реализации инвестпроекта Сибура "Амурский ГХК", сообщает пресс-служба кабмина.

Проект "Амурского ГХК" в Амурской области предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год — 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. В июне "Сибур" сообщал, что инвестиции в него предварительно оцениваются в 10,7 миллиарда долларов. Запуск проекта запланирован на конец 2024 года.

"Сибур Холдинг" и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) в июне 2019 года подписали основные условия создания совместного предприятия на базе ООО "Амурский ГХК", в котором доля китайской компании предполагается в размере 40%. В 2020 году стороны подписали акционерное соглашение по созданию этого СП, которое подлежало одобрению правкомиссией. Ненасытный Китай: экспортеры вступают в битву за нефтяной рынок страны

"На заседании под руководством председателя правительства Михаила Мишустина были рассмотрены ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении российских компаний, которые занимаются авиаперевозками, разработкой месторождений полезных ископаемых, переработкой углеводородов, производством взрывчатых материалов промышленного назначения и поставками отдельных видов связного оборудования", — сообщает правительство.

"Правительственная комиссия в том числе одобрила сделку, связанную с реализацией крупного инвестиционного проекта "Сибур Холдинг" по строительству с участием китайских партнеров Амурского газохимического комплекса. Он станет одним из крупнейших не только для отечественной нефтегазохимии, но и в сравнении с мировыми аналогами", — говорится в сообщении.

Как отмечается, вместе со строительством комплекса на Дальнем Востоке будет завершено создание крупнейшего в России газоперерабатывающего и газохимического кластера, ориентированного на производство продукции с высокой добавленной стоимостью и способствующего раскрытию огромного потенциала несырьевого экспорта страны. "Привлечение к участию в проекте крупнейшей нефтехимической компании мира Sinopec подтверждает инвестиционную привлекательность России", — добавили в кабмине.