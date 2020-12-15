КИЕВ, 15 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины Сергей Макогон ожидает, что зимой 2020-2021 года импорт природного газа в страну будет минимальным, потребности рынка будут покрываться за счет топлива, закаченного в подземные хранилища газа (ПХГ).

"Интересная динамика наметилась с начала декабря. Из Украины больше вывозится газа, чем ввозится. Но объемы не очень значительные. Ежедневно ввозится 4,6 млн м3 (3,3 из Венгрии и 1,3 — из Словакии). Мишустин расширил санкции против Украины

С начала месяца было ввезено 69 млн м3. Ежедневно вывозится 5,3 млн м3 (3,8 в Венгрию и 1,5 — в Польшу). В основном газ вывозится с таможенного склада. С начала месяца было вывезено около 80 млн м3", — написал он во вторник в Facebook.

По его словам, при общем потреблении Украины в 143 миллиона кубометров в день и собственной добыче 54 миллиона кубометров, разница в 89 миллионов кубометров в основном покрывается за счет газа из ПХГ.

"Есть все основания предполагать, что импорт в Украину этой зимой будет минимальный и в основном потребности рынка будут покрываться за счет газа, закаченного в ПХГ", — добавил Макогон.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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