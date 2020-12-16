БЕРЛИН, 16 дек — ПРАЙМ. Отношение правительства ФРГ к проекту "Северный поток 2" остается неизменным на протяжении последних лет, заявила в среду канцлер Ангела Меркель.

"Что касается "Северного потока", то позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы", — сказала Меркель в бундестаге ФРГ, отвечая на вопрос депутата от фракции "Альтернатива для Германии" о том, какие меры намерены принять власти страны для поддержки проекта. "Северный поток 2" ждет опасность пострашнее Байдена

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.