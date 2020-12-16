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2020
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Меркель рассказала об отношении ФРГ к "Северному потоку-2"
Энергетика
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Отношение правительства ФРГ к проекту "Северный поток 2" остается неизменным на протяжении последних лет, заявила в среду канцлер Ангела Меркель. "Что касается "Северного потока",... ПРАЙМ, 16.12.2020
меркель, северный поток - 2, фрг, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 16 дек — ПРАЙМ. Отношение правительства ФРГ к проекту "Северный поток 2" остается неизменным на протяжении последних лет, заявила в среду канцлер Ангела Меркель.
"Что касается "Северного потока", то позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы", — сказала Меркель в бундестаге ФРГ, отвечая на вопрос депутата от фракции "Альтернатива для Германии" о том, какие меры намерены принять власти страны для поддержки проекта.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.