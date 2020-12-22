МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают во вторник вечером более чем на 1%, в то время как трейдеры продолжают пессимистично оценивать спрос на сырье в будущем году в свете обнаружения нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" ожидает рост экспорта газа в Европу в 2021 году

По состоянию на 18.37 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,14%, до 50,33 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,31%, до 47,34 доллара за баррель.

Распространение коронавируса и выявление нового штамма в Великобритании оказывает давление на цены на нефть, так как инвесторы пересматривают вниз прогноз спроса на это сырье. Накануне такие сообщения уже привели к распродаже на нефтяном рынке: падение цен на нефть достигало примерно 5% и более, стоимость Brent опускалась ниже 50 долларов за баррель.

"Поскольку большая часть Европы снова находится в изоляции, перспектива скорого возвращения к нормальной жизни исчезает. Рынок был озабочен тем, чтобы настроить себя на восстановление спроса в 2021 году, но с появлением нового штамма коронавируса ожидания могут стать более сдержанными", — полагает глава сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Слот-Хансен (Ole Sloth Hansen), чье мнение приводит агентство Блумберг. Рынки и ковид: хороших прогнозов на следующий год не стоит ждать

Новая мутация коронавируса, распространяющаяся в Великобритании и некоторых других частях мира, уже привела к тому, что многие страны закрыли авиасообщение с Великобританией. А премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии.