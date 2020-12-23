МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Итальянская компания Eni обнаружила новые залежи нефти на проекте Мелейя (Meleiha) в Западной пустыне Египта, говорится в сообщении компании.

"Новое открытие добавит 10 тысяч баррелей нефти в день к валовой добыче Eni в Западной пустыне Египта", — говорится в сообщении. Египет планирует к 2023 году отказаться от импорта бензина

Запасы были обнаружены с помощью скважины Arcadia 9, пробуренной на структуре Arcadia South. Она расположена в 1,5 километрах к югу от основного месторождения Arcadia, которое уже эксплуатируется.

Eni через свою дочернюю компанию Ieoc владеет 38% в проекте Мелейя, "Лукойл" — 12%, Egypt General Petroleum Corporation (EGPC) — 50%.

Eni работает в Египте с 1954 года. Текущая добыча углеводородов компании составляет около 320 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.