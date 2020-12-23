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Итальянская Eni обнаружила запасы нефти в Египте
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Итальянская компания Eni обнаружила новые залежи нефти на проекте Мелейя (Meleiha) в Западной пустыне Египта, говорится в сообщении компании. "Новое открытие добавит 10 тысяч... ПРАЙМ, 23.12.2020
египет, запасы, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Итальянская компания Eni обнаружила новые залежи нефти на проекте Мелейя (Meleiha) в Западной пустыне Египта, говорится в сообщении компании.
"Новое открытие добавит 10 тысяч баррелей нефти в день к валовой добыче Eni в Западной пустыне Египта", — говорится в сообщении.
Запасы были обнаружены с помощью скважины Arcadia 9, пробуренной на структуре Arcadia South. Она расположена в 1,5 километрах к югу от основного месторождения Arcadia, которое уже эксплуатируется.
Eni через свою дочернюю компанию Ieoc владеет 38% в проекте Мелейя, "Лукойл" — 12%, Egypt General Petroleum Corporation (EGPC) — 50%.
Eni работает в Египте с 1954 года. Текущая добыча углеводородов компании составляет около 320 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.