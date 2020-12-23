МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Администрация Трампа, которая в скором времени готовится уйти, готовит новый пакет санкций…, который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому "Газпромом", — говорится в сообщении. У США остался лишь один способ помешать "Северному потоку 2"

Источники отказались комментировать агентству, какие организации могут столкнуться с санкциями, но уточнили, что санкции не будут направлены на определенные правительства или правительственных чиновников.

Один из трех источников заявил, что некоторые европейские организации, участвовавшие в проекте, могут избежать санкций, если они приложат "добросовестные усилия, чтобы свернуть свое участие (в проекте — ред.)".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

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