МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Корабль-трубоукладчик "Фортуна", которое в декабре текущего года возобновило строительство российского газопровода "Северный поток 2", в настоящее время остановило укладку труб и возвращается в немецкий порт Висмар. Продолжится ли в начале 2021 года рост цен на нефть?

Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.

Напомним, что "Фортуна" стояла в Висмаре с конца сентября 2020 года по начало декабря. С 11 декабря в течение двух недель корабль занимался укладкой газопровода в водах Германии. Планировалось, что корабль проложит по 2,6 километра каждой нити трубопровода. Глубина залегания трубопровода — 30 метров.

В субботу утром трубоукладчик направился обратно в порт.

До окончания строительства "Северного потока 2" осталось только 160 из 2360 километров, но именно их не могут достроить уже больше года.

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