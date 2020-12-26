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Судно для достройки "Северного потока 2" вернулось в порт стоянки
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Корабль-трубоукладчик "Фортуна", которое в декабре текущего года возобновило строительство российского газопровода "Северный поток 2", в настоящее время остановило укладку труб и... ПРАЙМ, 26.12.2020
северный поток 2, россия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Корабль-трубоукладчик "Фортуна", которое в декабре текущего года возобновило строительство российского газопровода "Северный поток 2", в настоящее время остановило укладку труб и возвращается в немецкий порт Висмар.
Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.
Напомним, что "Фортуна" стояла в Висмаре с конца сентября 2020 года по начало декабря. С 11 декабря в течение двух недель корабль занимался укладкой газопровода в водах Германии. Планировалось, что корабль проложит по 2,6 километра каждой нити трубопровода. Глубина залегания трубопровода — 30 метров.
В субботу утром трубоукладчик направился обратно в порт.
До окончания строительства "Северного потока 2" осталось только 160 из 2360 километров, но именно их не могут достроить уже больше года.
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