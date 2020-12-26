2020-12-26T18:28:44+03:00
2020-12-26T18:28:44+03:00
2020-12-26T18:28:44+03:00
2020
https://1prime.ru/energy/20201226/832688354.html
Ирак намерен удвоить экспорт нефти после 2023 года
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министерство нефти Ирака заявило о намерении увеличить экспорт сырья из южных портов до 6 миллионов баррелей в сутки после 2023 года. "Цель — реализовать масштабные проекты,... ПРАЙМ, 26.12.2020
ирак, экспорт нефти, новости, экономика, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83268/83/832688347.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83268/83/832688347.jpg
https://1prime.ru/images/83268/83/832688346.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83268/83/832688346.jpg
https://1prime.ru/images/83268/83/832688345.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83268/83/832688345.jpg
https://1prime.ru/regions/20201226/832688004.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕЙРУТ, 26 дек — ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака заявило о намерении увеличить экспорт сырья из южных портов до 6 миллионов баррелей в сутки после 2023 года.
"Цель — реализовать масштабные проекты, включая установку еще 24 резервуаров для увеличения экспортной мощности с нынешних 3,5 миллиона до 6 миллионов баррелей в сутки после 2023 года", — приводятся в заявлении ведомства слова его представителя Карима Хаттаба во время инспекции нефтехранилищ на полуострове Фау.
По словам Хаттаба, среди прочих проектов министерства — прокладка нефтяной трубы по морю от хранилищ Фау к портам, которые работают на экспорт.
На прошлой неделе министерство заявило о добыче 81 миллиона баррелей за ноябрь.
Читайте также:
Ирак снизил экспорт нефти в ноябре