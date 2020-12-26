БЕЙРУТ, 26 дек — ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака заявило о намерении увеличить экспорт сырья из южных портов до 6 миллионов баррелей в сутки после 2023 года. В Ненецком округе разлилось 110 кубометров нефтесодержащей жидкости

"Цель — реализовать масштабные проекты, включая установку еще 24 резервуаров для увеличения экспортной мощности с нынешних 3,5 миллиона до 6 миллионов баррелей в сутки после 2023 года", — приводятся в заявлении ведомства слова его представителя Карима Хаттаба во время инспекции нефтехранилищ на полуострове Фау.

По словам Хаттаба, среди прочих проектов министерства — прокладка нефтяной трубы по морю от хранилищ Фау к портам, которые работают на экспорт.

На прошлой неделе министерство заявило о добыче 81 миллиона баррелей за ноябрь.

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