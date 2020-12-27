МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман сообщил об открытии четырех новых месторождений нефти и газа на территории королевства, передает саудовское агентство SPA.

По словам министра, нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco обнаружила четыре новых месторождения в различных частях королевства. В частности, одно месторождение нефти было открыто к северо-западу от города Дахран на востоке Саудовской Аравии, другое — в скважине аль-Аджрамия, находящейся к северо-западу от города Рафха недалеко от границы с Ираком. Продолжится ли в начале 2021 года рост цен на нефть?

В свою очередь, месторождения газа были обнаружены в скважинах аль-Мунаххаза и ас-Сахба к юго-западу и югу от месторождения аль-Гауар. Добыча газа на них составляет 50 миллионов кубических футов (1,4 миллиона кубических метра) в сутки.

Саудовская Аравия является третьей страной по объему добычи нефти в мире и одним из крупнейших экспортеров этого сырья.