МИНСК, 27 дек — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что до конца текущего года все контракты на будущий год о поставках нефти из РФ в республику будут подписаны, с рядом крупных российских поставщиков соглашения уже заключены. Россия предоставит Белоруссии крупный кредит

"В этом году какого-то накала, напряженности нет. Абсолютно планово они (вопросы о поставках нефти на будущий год – ред.) решаются… Мы договорились с правительством России, что не надо все "складывать под елочку". По поставкам нефти в Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками, с рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставках нефти трубопроводным транспортом в следующем году", — сказал премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Он добавил, что с частью поставщиков еще идут согласования отдельных условий. "Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны", — подчеркнул Головченко.

Касаясь ожидаемых объемов поставки нефти из России в 2021 году, глава белорусского правительства сказал, что он будет определяться целесообразностью.

«Объем переработки будет определяться экономической целесообразностью. Но российская сторона готова поставить под максимальный объем фактически столько, сколько для нас будет выгодно перерабатывать, там 18 миллионов тонн (нефти — ред.), будем перерабатывать столько… Будет зависеть, конечно, от ситуации на рынке», — сказал он.