МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть, как ожидается, в 2021 году вырастет на 5-6 миллионов баррелей в сутки к уровню 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня спрос еще не восстановился примерно на 7-8 миллионов баррелей в сутки относительно докризисного периода. Хотя в общем-то я уже говорил, что падение было значительно больше, и большая часть уже в этом году восстановилась", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Саудовская Аравия обнаружила четыре новых месторождения нефти и газа

"На следующий год мы ожидаем около 5-6 миллионов баррелей (в сутки — ред.) дополнительный рост спроса. Это оптимистичный вариант, но опять же ситуация может быть разной", — добавил он.

Также, по мнению Новака, ситуация с мировыми ценами на нефть стабилизируется.

"Что касается цен, то на самом деле рыночный фактор и очень много даже информационных поводов влияют на цены, и события, которые происходят в мировой экономике, даже политические — когда были неопределенности с выборами в США, мы видели, рынки были достаточно волатильными и неопределенными", — сказал Новак, отвечая на вопрос о восстановлении цен на нефть в интервью на телеканале "Россия 24".

"После выборов, после того, как ситуация стабилизировалась и сейчас рассматриваются меры стимулирования экономики, стабилизировалась ситуация на рынках в виде цен. Но остаются неопределенности достаточно большие, которые еще до конца не понятны, рынки реагируют на них, поэтому здесь необходимо очень внимательно мониторить ситуацию", — добавил вице-премьер.