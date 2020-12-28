МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" приобрела компанию "Таймырнефтегаз", которая владеет лицензиями на Пайяхский и Северо-Пайяхский участки в Красноярском крае, говорится в сообщении крупнейшей нефтяной компании. "Роснефть" изучает проекты производства экологически чистых видов топлива

Согласно материалам компании, "Роснефти" ранее принадлежало 0% от числа акций "Таймырнефтегаза", однако после приобретения 25 декабря компания теперь владеет 100% предприятия через ряд своих структур: "Восток Ойл", "РН-Трейд", "РН-Ресурс", "РН-Коммерция", "Финанс-М-ком" и "НГХ-Недра".

Госкомиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) в 2019 году утвердила извлекаемые запасы Пайяхи в объеме 1,2 миллиарда тонн нефти по категориям C1+C2.

"Роснефть" ранее сообщала о том, что рассматривает включение Пайяхского месторождения в периметр проекта "Восток Ойл", который предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции. Подтвержденная ресурсная база проекта составляет 6 миллиардов тонн (44 миллиарда баррелей). Он объединяет крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок. Роснефть продает Equinor: сделка выгодна и продавцу, и покупателю

"Таймырнефтегаз" до покупки принадлежала "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) бывшего президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова. С сентября 2017 года до середины июня 2020 года ННК носила название "Нефтегазхолдинг". Основные активы расположены на Дальнем Востоке: Хабаровский НПЗ мощностью 5 миллионов тонн нефти в год и сеть из более чем 200 АЗС. Также предприятия ННК занимаются добычей и сбытом нефти и нефтепродуктов. Общий объем добычи составляет более 2 миллионов тонн нефти в год. Единственный акционер — Alliance Oil Company (Бермудские острова).