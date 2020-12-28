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"Роснефть" снизила участие в проекте "Восток Ойл"
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"Роснефть" снизила долю своего участия в проекте "Восток Ойл" со 100% до 90%, говорится в материалах компании. Согласно материалам "Роснефти", компания 28 декабря снизила свою... ПРАЙМ, 28.12.2020
роснефть, нефть, восток ойл, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" снизила долю своего участия в проекте "Восток Ойл" со 100% до 90%, говорится в материалах компании.
Согласно материалам "Роснефти", компания 28 декабря снизила свою долю участия в проекте "Восток Ойл" со 100% до 90%. Нефтяная компания владеет "Восток Ойл" через дочерние структуры: "РН-Трейд", "РН-Ресурс", "РН-Коммерция" и "Финанс-М-ком".
В ноябре совет директоров "Роснефти" одобрил продажу 10% в проекте сингапурской компании Trafigura, сделка была также одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.