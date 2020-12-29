МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Минфин России считает, что поводов для тревог нефтяников из-за сделки ОПЕК+ нет, уже сейчас компании выходят на увеличение объемов добычи и экспорта, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"В целом наши нефтяники очень переживают за те сокращения, которые были достигнуты Россией со странами ОПЕК+. Сейчас мы постепенно выходим на увеличение объемов добычи и экспорта. И естественно считаем, что нефтяники здесь не пострадают, а будут увеличивать объем добычи", — сказал Силуанов.

"Сразу могу сказать, что свободный денежный поток нефтяных компаний с учетом тех эффектов, которые мы в этом году наблюдаем, позволит им сохранить и инвестиции в свои проекты в объеме, который будет поддерживать уровень добычи, и более эффективно распоряжаться теми активами, месторождениями, которые есть", — добавил он. Сделка ОПЕК+ может быть продлена до конца 2022 года

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона. Далее решения по добыче будут приниматься ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более 500 тысяч баррелей.

Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Так, на первом этапе сделки ОПЕК+ Россия сокращала добычу нефти примерно на 2,5 миллиона баррелей в сутки, затем почти на 2 миллиона, а с 1 января ограничения для страны составят порядка 1,88 миллиона.