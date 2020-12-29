МИНСК, 29 дек — ПРАЙМ. Белоруссия договорилась с РФ по поставкам нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.

"Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях", — приводит слова Головченко госагентство Белта.

В четверг, 24 декабря, "Газпром" сообщил, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2021 году. При этом цена поставок газа в страну на следующий год в сообщении российской компании указана не была. Цена на поставку российского газа для Белоруссии в этом году составляет 127 долларов за тысячу кубометров, однако Минск настаивал на ее снижении. Белоруссия расширяет санкции в отношении Евросоюза

Позже минэнерго Белоруссии уточнило, что согласованная цена на природный газ на 2021 год будет практически на уровне 2020 года, в то же время конкретную величину ведомство не назвало.

Что касается поставок нефти, 27 декабря Головченко заявил, что до конца этого года все контракты на будущий год о поставках нефти из РФ в республику будут подписаны, а с рядом крупных российских поставщиков соглашения уже заключены.