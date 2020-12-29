МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рынок нефти с середины декабря вновь перешел в состояние контанго, при котором цена фьючерса с ближайшей поставкой ниже стоимости на более отдаленный период, это может сказаться на решении ОПЕК+ относительно уровня добычи в феврале, прокомментировала РИА Новости аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

С конца ноября на рынке нефти наблюдалась бэквордация (впервые с мартовского обвала котировок), то есть дальние фьючерсы начали торговаться по ценам ниже, чем ближние. Такая ситуация считается нормальным состоянием рынка, когда у трейдеров нет стимулов накапливать запасы в хранилищах, поскольку сырье выгоднее продать сейчас. А у ОПЕК+ при таком раскладе есть повод ослаблять ограничения добычи нефти. Россия готова поддержать рост добычи ОПЕК+ при стабильном рынке

Однако с середины декабря вновь произошел разворот рынка от бэквордации к контанго, отмечает Лукичева. "Это означает, что дефицита на рынке нефти в настоящий момент нет, а спрос будет расти в будущем. В предстоящем же первом квартале ожидается сезонное снижение потребления, что нашло свое отражение в календарных спрэдах", — говорит она.

Так, февральские фьючерсы на нефть марки Brent открыли торги вторника на отметке 51,02 доллара за баррель, мартовские — 51,03 доллара, апрельские — 51,19 доллара, майские — 51,25 доллара. Начиная с июньских фьючерсов вновь наблюдается бэквордация. Коронавирус-мутант: добьет ли он мировую экономику

"Сохранение контанго в ближайших фьючерсах показывает, что несмотря на все позитивные настроения на рынке из-за начала вакцинации ограничительные меры усиливаются в отдельных странах, и это сказывается на текущем потреблении нефтепродуктов", — считает при этом старший аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. По его словам, фьючерсная кривая сейчас указывает на сохраняющееся небольшое перенасыщение рынка.

По мнению Лукичевой, некое давление на котировки в текущих условиях оказало и решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в январе на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Однако этот объем уже согласован и корректироваться не будет. "Возможно, по февралю будут изменения. Также стоит предполагать, что в первом квартале возможна коррекция цен на нефть вниз", — заключает она.