МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Акции американских компаний ExxonMobil и Wells Fargo подешевели в 2020 году на 40% и 45% соответственно, что привело к падению их рыночной стоимости примерно на 120 и 100 миллиардов долларов — это больше потерь любой другой компании США на фондовом рынке в 2020 году, пишет журнал Forbes.

Как пишет издание, капитализация нефтегазовой компании ExxonMobil в 2007 году, на пике, составляла 525 миллиардов долларов, а сейчас показатель находится на уровне около 175 миллиардов долларов. По итогам 2019 года рыночная стоимость ExxonMobil составляла около 295 миллиардов долларов.

Годовое падение стоимости ExxonMobil в 2020 году, добавляет Forbes, является рекордным за всю ее историю и обусловлено резким падением цен на нефть — весной стоимость барреля американской марки WTI переходила к отрицательным значениям. Коронавирус-мутант: добьет ли он мировую экономику

Капитализация одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo, в свою очередь, упала примерно до 123 миллиардов долларов с максимума в 320 миллиардов долларов в начале 2018 года. По итогам 2019 года рыночная стоимость Wells Fargo превышала 222 миллиарда долларов.

"Обе компании принадлежат к секторам с наихудшими показателями за год, исходя из доходности по индексу S&P 500: энергетический сектор упал на 37%, а финансовый — на 6%, при этом сам индекс вырос почти на 15%", — пишет издание.

После ExxonMobil и Wells Fargo по потере рыночной стоимости в 2020 году идут телекоммуникационная AT&T, нефтегазовая Chevron и авиастроительная Boeing, которые за год подешевели на 74, 68 и 61 миллиард долларов соответственно.