МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 1% на преобладании на рынках оптимистичных настроений, поддерживаемых новостями о стимулировании американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9% — до 51,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,9%, до 48,05 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent дорожал на 0,75%, до 51,24 доллара за баррель. Эксперт рассказал, что может скорректировать планы ОПЕК+ на февраль

Оптимизм вокруг перспектив восстановления экономики во вторник поддерживает склонность трейдеров к риску. Трейдеры следят за новостями вокруг принятия пакета мер поддержки экономики США. Так, в ночь на вторник палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом страны Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов на человека вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов.

"Кажется, в основе роста цен на нефть лежит принятие в США закона о стимулировании экономики",- цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

В то же время, поддерживает цены на нефть ослабление курса доллара, так как в таком случае нефть становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.