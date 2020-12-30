МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. "Газпром" планировал завершить строительство "Северного потока 2" в 2020 году, но этого не произошло из-за санкций со стороны США. Сейчас власть в Вашингтоне меняется, однако санкции отменять не собираются, более того, могут ввести новые, да посерьёзнее. Подержать Россию и ее партнеров по проекту может Китай, который уже давно "точит зуб" на политическое давление со стороны Штатов. Эксперты рассказали агентству "Прайм", что ждет самый одиозный российский трубопроводный проект в 2021 году и когда он наконец заработает в полную силу.

САНКЦИИ ПРОЕКТУ НЕ СТРАШНЫ

Шансы того, что газопровод будет достроен в начале следующего года — велики. На днях оператор проекта компания Nord Stream 2 объявила о завершении укладки трубопровода в немецкой исключительной экономической зоне на мелководном участке. Сейчас газопровод завершен более чем на 90%. Осталось достроить глубоководный отрезок в исключительной экономической зоне Дании, который попадает под санкции США. Ожидается, что работы здесь начнутся с 15 января 2021 года. Стало известно, когда вступят в силу санкции США к российским компаниям

"Газпром" уже продемонстрировал, что не боится санкций, под которые попадают суда-трубоукладчики и обсуживающие суда. Он все равно готов достраивать. Хотя суда в немецкой мелководной акватории и не попадают под санкции, но разве начал бы он достраивать его, если бы не собирался строить глубоководную линию", — рассуждает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

Американцы и сами поняли, что расширять санкции на строительство газопровода уже не актуально. Иначе они давно могли бы затронуть не только страховые и сертификационные компании, связанные с "Северным потоком-2", но и порт Мукран, где находится база проекта, да и вообще любой порт, в который заходят трубоукладчики, отмечает экономист Леонид Хазанов.

ПОБЕДИТЬ США

Однако этого не происходит. Дело в том, что Штаты уже несколько месяцев разрабатывают три новых санкционных законопроекта против России, где содержится запрет на выдачу всевозможных сертификатов, необходимых на ввод в эксплантацию "Северного потока 2" и запрет на обслуживание газопровода.

"И вот эта новая порция жестких санкций может опять притормозить запуск проекта, так как эксплуатация будет зависеть не только от России", — считает Юшков.

Если в 2021 году появится запрет на сотрудничество с проектом для компаний по испытаниям, инспектированию и сертификации газопроводов, Германия не сможет выдать разрешение на ввод в эксплуатацию "Северного потока 2". Строящее "Северный поток 2" судно сменило владельца из-за санкций

"Смогут ли европейцы договориться с Вашингтоном и убрать из этих законопроектов все, что касается эксплантацию трубопровода, пока непонятно", — отметил Юшков.

Пока для Европы предпочтительнее отстаивать свои права на сотрудничество с "Северным потоком 2", поскольку закупки американского сжиженного газа могут обойтись в 1,5-2 раза дороже российского трубопроводного, рассуждает Хазанов.

СИЛА С ВОСТОКА

Но все может измениться. Штаты могут давить на немецких партнеров политически, для этого у них есть возможности в рамках различных партнерских соглашений с европейскими странами, добавляет ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое

Помочь найти компромисс в вопросе "Северного потока 2" может сторонний лидер, сохраняющий суверенитет до этого времени.

Если в игру включится, например, Китай, который уже давно зол на США из-за развязанной торговой войны, и будет аккуратно поддерживать Россию по темам, связанным с трубопроводом, США, возможно, решат отложить острую фазу этого конфликта. Тогда проект "под шумок" запустят в эксплуатацию, не дожидаясь возможных ограничений.

"Китай будет настаивать на позиции недопустимости политизации экономических проектов. Говорить, избегая острых углов, но поддерживая Россию, так как мы в одной лодке сидим", считает Юшков.

ТРЕТЬЯ ПРОБЛЕМА "ГАЗПРОМА"

Но и возможный запуск проекта — еще не полный успех для "Газпрома". После того, как газопровод будут введен в эксплуатацию, встанет вопрос о том, как поделить мощности трубы с европейцами.

Весной 2020 года Европейский союз ввел поправки в Газовую директиву, или, по-другому, Третий энергетический пакет ЕС, которые распространяют ее действие на морские газопроводы. Правила, установленные данным документом, начинают действовать в 12 милях от берега Германии. Последний такой участок как раз касается российских газопроводов.

"Этот документ запрещает одному поставщику загружать больше 50% мощности трубы. И "Газпрому" придется опять выкручиваться и придумывать, как загрузить трубу на полную мощность", — заключил Юшков.