МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" заключил долгосрочный транзитный контракт с "Нафтогазом Украины", чтобы завершить строительство газопровода "Северный поток — 2". Однако украинский транзит не гарантирует бесперебойное снабжение Европы газом, а поставки СПГ сокращаются из-за подорожания в Юго-Восточной Азии. Для обеспечения стабильности на европейском газовом рынке российский трубопровод должен быть достроен. Власти России обозначили влияние санкций на "Северный поток 2"

КОНТРАКТ НА КАБАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Транзит российского газа через Украину в 2020 году значительно сократится по сравнению с годом ранее и не превысит 56 млрд куб. м. Годом ранее объем поставок газа из России в Европу, включая Молдавию, составил 89,6 млрд куб. м.

"Газпром" прокачает через сопредельное государство меньше газа, чем предусмотрено пятилетним контрактом, который российская компания заключила с "Нафтогазом Украины" при посредничестве Европейской комиссии в конце 2019 года.

Документ обязывает "Газпром" с 2020 по 2024 год обеспечить через Украину транзит газа в объеме 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года. За транзит российского газа в течение пяти лет "Нафтогаз Украины" получит от "Газпрома" около $7,14 млрд — это минимальная сумма, поскольку контракт заключен в соответствии с европейским принципом "качай или плати".

Тариф на транзит был установлен в размере 2,66$/тыс. куб. м на 100 км. Протяженность экспортного маршрута по территории Украины составляет 1192,5 км. Таким образом, стоимость прокачки российского газа в страны Восточной и Центральной Европы через ГТС Украины составляет $31,72/тыс. куб. м.

Кроме того, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" более $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда. Это решение невозможно признать правовым, оно является политизированным, о чем сказал президент Владимир Путин.

Под давлением ЕК "Газпром" пошел на уступки и подписал с "Украиной" пятилетний транзитный контракт на невыгодных для себя условиях, чтобы получить возможность завершить строительство газопровода "Северный поток — 2". Однако газопровод достроен не был. Испугавшись американских санкций, суда-трубоукладчики, принадлежащие швейцарской компании AllSeas, прекратили строительство морского участка газопровода "Северный поток — 2" и спешно покинули Балтийское море. Недостроенным остался участок протяженностью около 160 км.

Проект, в котором партнерами "Газпрома" являются крупнейшие европейские энергетические компании, был остановлен год назад. СМИ: США сомневаются в шансах запустить "Северный поток 2"

В 2020 году Киев за транзит российского газа в соответствии с принципом "качай или плати" получит $2,06 млрд, несмотря на то, что фактический объем прокачки через украинскую ГТС составит 56 млрд куб. м вместо 65 млрд куб. м. Все риски, связанные с падением спроса на газ в Европе из-за вспышки коронавируса, взял на себя и оплатил "Газпром" — российская компания с государственным участием.

Огромные средства, полученные от "Газпрома" в виде платы за транзит и по решению Стокгольмского арбитража, стали большим подспорьем для киевского режима во время экономического спада, вызванного пандемией.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ГТС

В 2021 году объем транзита снизится с 65 млрд куб. м до 40 млрд куб. м, что станет серьезным испытанием для ГТС Украины. Подача газа в региональные сети среднего и низкого давления зависит от давления в экспортном магистральном трубопроводе. Раньше давление в магистральном трубопроводе поддерживалось за счет транзитных объемов российского газа. В 2021 году из-за сокращения транзита необходимое давление в ГТС должна обеспечить украинская сторона за счет ресурсов "Нафтогаза".

Собственной добычи недостаточно для обеспечения бесперебойной эксплуатации ГТС. Несмотря на значительное увеличение буровых работ в прошлом году добыча газа на Украине снизилась до 20,7 млрд куб. м, что на 300 млн куб. м меньше, чем в 2018 году. В этом году сокращение продолжится и превысит 1%.

"Нафтогаз" способен обеспечить бесперебойную работу ГТС за счет накопленных в ПХГ запасов. По официальным данным, к началу отопительного сезона в ПХГ Украины был накоплен рекордный объем газа — 28,44 млрд куб. м. Этого достаточно для обеспечения транзита и подачи газа потребителям внутри страны, если зима не будет холодной. В противном случае может возникнуть нехватка газа, что ставит под угрозу бесперебойные поставки в Европу.

Кроме того, из-за снижения поставок СПГ в Европу партнеры "Нафтогаза" до минимума сократили прокачку газа на Украину в реверсном режиме, что привело к росту отбора топлива из ПХГ. По сообщениям "Оператора ГТС Украины", в декабре отбор газа из украинских ПХГ в среднем составил около 88 млн куб. м/сут. — значительно больше, чем в предыдущие годы.

ЕВРОПУ ЛИШИЛИ СПГ

В связи с теплой прошлой зимой и снижением потребления из-за пандемии коронавируса в Европе образовался избыток предложения, что привело к обвальному падению цен на газ. В мае котировки на TTF — основном хабе (распределительном центре) в ЕС — упали ниже отметки $35/тыс. куб. м. Только в августе цены восстановились до уровня 100$/тыс. куб. м, в конце сентября они достигли $150/тыс. куб. м, в декабре — 200/тыс. куб. м. В конце года на спотовом рынке Северо-Западной Европы стоимость газа превышает 17,5/MWh (более $220/тыс. куб. м). Европа в ноябре сократила импорт СПГ на 40%

Однако в странах Юго-Восточной Азии, которые являются основными потребителями СПГ, природный газ подорожал до 12/млн BTU (около 420$/тыс. куб м). В связи с похолоданием в регионе ощущается нехватка топлива, поэтому трейдеры и производители СПГ направили экспортные потоки в Юго-Восточную Азию, где расположены крупнейшие импортеры. Спрос на природный газ в регионе в ближайшие дни может вырасти дополнительно — на северо-востоке Китая установилась очень холодная погода, а в Пекине ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений.

В связи с быстро растущим спросом на газ в Китае "Газпром" существенно увеличил поставки газа в эту страну по трубопроводу "Сила Сибири".

Запуск в эксплуатацию "Северного потока 2" мощностью 55 млрд куб. м/год мог бы предотвратить быстрое подорожание газа в Европе, но под давлением США и вопреки экономическим интересам своих стран ряд европейских лидеров препятствовали строительству этого газопровода.

В 2020 году достроить газопровод не удалось. США продолжают запугивать своих европейских союзников и угрожают экстерриториальными санкциями всем компаниям, которые осмелятся принять участие в проекте. Агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщило, что Вашингтон намерен "вбить кол в этот проект". В Белом доме уверены, что расширенные санкции против участников проекта, которые включены в оборонный бюджет 2021 года, не позволят завершить строительство газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил действия США по отношению к "Северному потоку 2" с неприкрытой рейдерской атакой. Ранее Песков констатировал, что Вашингтон развязал против России гибридную войну.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью агентству DPA в очередной раз высказался в поддержку проекта и назвал санкции США покушением на суверенитет Европы.

Заявления высокопоставленных официальных лиц в Москве и Берлине никак не повлияли на позицию Вашингтона. Судьба проекта решится в 2021 году. Если Россия и заинтересованные европейские страны будут совместно противостоять давлению из-за океана, то, даже находясь под американскими санкциями, строительство газопровода будет успешно завершено.

ДОСТРОИТЬ ВОПРЕКИ ВАШИНГТОНУ

Nord Stream 2 — оператор "Северного потока 2" — возобновил строительство только 11 декабря. Российская баржа-трубоукладчик "Фортуна" приступила к работе и достроила в прибрежных водах Германии одну из двух ниток морского участка, протяженность которых составляет 5,2 км. "Академик Черский" вернулся в Россию

Результаты работы "Фортуны" в водах Германии свидетельствуют, что Nord Stream 2 способен самостоятельно завершить строительство газопровода. Если к строительству будет привлечено судно-трубоукладчик "Академик Черский", находящийся в районе Калиниграда, то строительство значительно ускорится.

Работы в исключительной экономической зоне Дании вблизи острова Борнхольм планируется возобновить в середине января 2021 года. К этому времени станут известны расширенные санкции США против участников проекта. Если строительство газопровода продолжится, несмотря на новые ограничения, то можно быть уверенным в успешном завершении проекта в первой половине следующего года.