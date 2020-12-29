"Вбить кол в проект". Куда повернет "Северный поток 2" в 2021 году
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" заключил долгосрочный транзитный контракт с "Нафтогазом Украины", чтобы завершить строительство газопровода "Северный поток — 2". Однако украинский транзит не гарантирует бесперебойное снабжение Европы газом, а поставки СПГ сокращаются из-за подорожания в Юго-Восточной Азии. Для обеспечения стабильности на европейском газовом рынке российский трубопровод должен быть достроен.
КОНТРАКТ НА КАБАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Транзит российского газа через Украину в 2020 году значительно сократится по сравнению с годом ранее и не превысит 56 млрд куб. м. Годом ранее объем поставок газа из России в Европу, включая Молдавию, составил 89,6 млрд куб. м.
"Газпром" прокачает через сопредельное государство меньше газа, чем предусмотрено пятилетним контрактом, который российская компания заключила с "Нафтогазом Украины" при посредничестве Европейской комиссии в конце 2019 года.
Документ обязывает "Газпром" с 2020 по 2024 год обеспечить через Украину транзит газа в объеме 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года. За транзит российского газа в течение пяти лет "Нафтогаз Украины" получит от "Газпрома" около $7,14 млрд — это минимальная сумма, поскольку контракт заключен в соответствии с европейским принципом "качай или плати".
Тариф на транзит был установлен в размере 2,66$/тыс. куб. м на 100 км. Протяженность экспортного маршрута по территории Украины составляет 1192,5 км. Таким образом, стоимость прокачки российского газа в страны Восточной и Центральной Европы через ГТС Украины составляет $31,72/тыс. куб. м.
Кроме того, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" более $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда. Это решение невозможно признать правовым, оно является политизированным, о чем сказал президент Владимир Путин.
Под давлением ЕК "Газпром" пошел на уступки и подписал с "Украиной" пятилетний транзитный контракт на невыгодных для себя условиях, чтобы получить возможность завершить строительство газопровода "Северный поток — 2". Однако газопровод достроен не был. Испугавшись американских санкций, суда-трубоукладчики, принадлежащие швейцарской компании AllSeas, прекратили строительство морского участка газопровода "Северный поток — 2" и спешно покинули Балтийское море. Недостроенным остался участок протяженностью около 160 км.
Проект, в котором партнерами "Газпрома" являются крупнейшие европейские энергетические компании, был остановлен год назад.
В 2020 году Киев за транзит российского газа в соответствии с принципом "качай или плати" получит $2,06 млрд, несмотря на то, что фактический объем прокачки через украинскую ГТС составит 56 млрд куб. м вместо 65 млрд куб. м. Все риски, связанные с падением спроса на газ в Европе из-за вспышки коронавируса, взял на себя и оплатил "Газпром" — российская компания с государственным участием.
Огромные средства, полученные от "Газпрома" в виде платы за транзит и по решению Стокгольмского арбитража, стали большим подспорьем для киевского режима во время экономического спада, вызванного пандемией.
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ГТС
В 2021 году объем транзита снизится с 65 млрд куб. м до 40 млрд куб. м, что станет серьезным испытанием для ГТС Украины. Подача газа в региональные сети среднего и низкого давления зависит от давления в экспортном магистральном трубопроводе. Раньше давление в магистральном трубопроводе поддерживалось за счет транзитных объемов российского газа. В 2021 году из-за сокращения транзита необходимое давление в ГТС должна обеспечить украинская сторона за счет ресурсов "Нафтогаза".
Собственной добычи недостаточно для обеспечения бесперебойной эксплуатации ГТС. Несмотря на значительное увеличение буровых работ в прошлом году добыча газа на Украине снизилась до 20,7 млрд куб. м, что на 300 млн куб. м меньше, чем в 2018 году. В этом году сокращение продолжится и превысит 1%.
"Нафтогаз" способен обеспечить бесперебойную работу ГТС за счет накопленных в ПХГ запасов. По официальным данным, к началу отопительного сезона в ПХГ Украины был накоплен рекордный объем газа — 28,44 млрд куб. м. Этого достаточно для обеспечения транзита и подачи газа потребителям внутри страны, если зима не будет холодной. В противном случае может возникнуть нехватка газа, что ставит под угрозу бесперебойные поставки в Европу.
Кроме того, из-за снижения поставок СПГ в Европу партнеры "Нафтогаза" до минимума сократили прокачку газа на Украину в реверсном режиме, что привело к росту отбора топлива из ПХГ. По сообщениям "Оператора ГТС Украины", в декабре отбор газа из украинских ПХГ в среднем составил около 88 млн куб. м/сут. — значительно больше, чем в предыдущие годы.
ЕВРОПУ ЛИШИЛИ СПГ
В связи с теплой прошлой зимой и снижением потребления из-за пандемии коронавируса в Европе образовался избыток предложения, что привело к обвальному падению цен на газ. В мае котировки на TTF — основном хабе (распределительном центре) в ЕС — упали ниже отметки $35/тыс. куб. м. Только в августе цены восстановились до уровня 100$/тыс. куб. м, в конце сентября они достигли $150/тыс. куб. м, в декабре — 200/тыс. куб. м. В конце года на спотовом рынке Северо-Западной Европы стоимость газа превышает 17,5/MWh (более $220/тыс. куб. м).
Однако в странах Юго-Восточной Азии, которые являются основными потребителями СПГ, природный газ подорожал до 12/млн BTU (около 420$/тыс. куб м). В связи с похолоданием в регионе ощущается нехватка топлива, поэтому трейдеры и производители СПГ направили экспортные потоки в Юго-Восточную Азию, где расположены крупнейшие импортеры. Спрос на природный газ в регионе в ближайшие дни может вырасти дополнительно — на северо-востоке Китая установилась очень холодная погода, а в Пекине ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений.
В связи с быстро растущим спросом на газ в Китае "Газпром" существенно увеличил поставки газа в эту страну по трубопроводу "Сила Сибири".
Запуск в эксплуатацию "Северного потока 2" мощностью 55 млрд куб. м/год мог бы предотвратить быстрое подорожание газа в Европе, но под давлением США и вопреки экономическим интересам своих стран ряд европейских лидеров препятствовали строительству этого газопровода.
В 2020 году достроить газопровод не удалось. США продолжают запугивать своих европейских союзников и угрожают экстерриториальными санкциями всем компаниям, которые осмелятся принять участие в проекте. Агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщило, что Вашингтон намерен "вбить кол в этот проект". В Белом доме уверены, что расширенные санкции против участников проекта, которые включены в оборонный бюджет 2021 года, не позволят завершить строительство газопровода.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил действия США по отношению к "Северному потоку 2" с неприкрытой рейдерской атакой. Ранее Песков констатировал, что Вашингтон развязал против России гибридную войну.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью агентству DPA в очередной раз высказался в поддержку проекта и назвал санкции США покушением на суверенитет Европы.
Заявления высокопоставленных официальных лиц в Москве и Берлине никак не повлияли на позицию Вашингтона. Судьба проекта решится в 2021 году. Если Россия и заинтересованные европейские страны будут совместно противостоять давлению из-за океана, то, даже находясь под американскими санкциями, строительство газопровода будет успешно завершено.
ДОСТРОИТЬ ВОПРЕКИ ВАШИНГТОНУ
Nord Stream 2 — оператор "Северного потока 2" — возобновил строительство только 11 декабря. Российская баржа-трубоукладчик "Фортуна" приступила к работе и достроила в прибрежных водах Германии одну из двух ниток морского участка, протяженность которых составляет 5,2 км.
Результаты работы "Фортуны" в водах Германии свидетельствуют, что Nord Stream 2 способен самостоятельно завершить строительство газопровода. Если к строительству будет привлечено судно-трубоукладчик "Академик Черский", находящийся в районе Калиниграда, то строительство значительно ускорится.
Работы в исключительной экономической зоне Дании вблизи острова Борнхольм планируется возобновить в середине января 2021 года. К этому времени станут известны расширенные санкции США против участников проекта. Если строительство газопровода продолжится, несмотря на новые ограничения, то можно быть уверенным в успешном завершении проекта в первой половине следующего года.
https://1prime.ru/energy/20201229/832708087.html