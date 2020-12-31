МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. "Транснефть" в январе планирует прокачать по своей системе 36,4 миллиона тонн нефти, включая 34,9 миллиона тонн российской, сообщил советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"Планы нефтепоставок на январь 2021 года. Всего запланировано прокачать 36,4 миллиона тонн, в том числе 34,9 миллиона тонн нефти России", — сказал Демин.

Ожидается, что поставки нефти по системе "Транснефти" в декабре составят 36,5 миллиона тонн, снизившись в годовом выражении на 11%. Таким образом, в январе поставки могут оказаться почти на уровне декабря, незначительно снизившись — на 0,3%. Транснефть заверила, что грязной нефти в системе на территории России нет

ПОСТАВКИ В БЕЛОРУССИЮ

"Транснефть" в январе планирует поставить на НПЗ Белоруссии 1,28 миллиона тонн нефти, сообщил советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"Планы нефтепоставок на январь 2021 года… На НПЗ Белоруссии — 1,28 миллиона тонн", — сказал он журналистам.

По словам Демина, ожидаемый объем поставок нефти на НПЗ Белоруссии в декабре — примерно 1,6 миллиона тонн. Таким образом, в январе поставки могут снизиться на 20% к декабрю. Вмешается четвертая сила. Что ждет "Северный поток 2" в 2021 году

"ДРУЖБА"

"Транснефть" в январе планирует поставить по нефтепроводу "Дружба" 3 миллиона тонн нефти, по системе "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО) — 2,65 миллиона тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"Планы нефтепоставок на январь 2021 года… По нефтепроводам: "Дружба" — 3 миллиона тонн, в Китай по ВСТО — 2,65 миллиона тонн и транзитом через Казахстан — 0,85 миллиона тонн", — сказал Демин.