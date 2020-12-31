МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Не откладывай на следующий год то, что можно сделать в этом. "Роснефть" провела консолидацию активов в рамках "Восток ойл"- самого масштабного проекта в России в постсоветский период. Запасы нефти месторождений, которые будут разрабатываться в рамках проекта, достигли 6 млрд т. Государство предоставило "Восток ойл"налоговые льготы, чтобы проект не зависел от колебаний цен. Международный трейдер Trafigura приобрел 10% долю компании. Trafigura завершила сделку по покупке 10% в проекте "Восток Ойл"

ПАЙЯХСКАЯ ГРУППА ПЕРЕХОДИТ К "РОСНЕФТИ"

28 декабря "Роснефть" сообщила о приобретении у "Нефтегазхолдинга"(НГХ) компании "Таймырнефтегаз", владеющей лицензиями на Пайяхский и Северо-Пайяхский участки недр, которые расположены на севере Красноярского края.

До сделки с "Роснефтью" принадлежащая Эдуарду Худайнатову НГХ провела предпродажную подготовку: на "Таймырнефтегаз" были переведены ряд активов головной компании, имеющих отношение к созданию инфраструктуры, необходимой для добычи нефти и поставок ее на международные рынки.

По понятным причинам сумма сделки не разглашается, но ранее информированные источники сообщали, что "Роснефть" намерена приобрести Пайяхскую группу месторождений с запасами 1,2 млрд т нефти. Эти месторождения должны стать ключевым активом "Восток Ойл" — крупнейшего нефтяного проекта постсоветского периода.

НГХ (до 2018 года "Независимая нефтяная компания") вытащила счастливый билет, когда в 2013 году приобрела Пайяхский и Северо-Пайяхский участки на Таймыре. В 2015 году поставленные на баланс запасы этих двух участков составляли всего 163 млн т по категориям С1 и С2 в соответствии с российской классификацией. В течение нескольких лет на Пайяхском, Северо-Пайяхском и двух сопредельных участках проводились геологоразведочные работы. В результате запасы увеличились в разы. В прошлом году Роснедра одобрили постановку на баланс 1,2 млрд т нефти извлекаемых запасов Пайяхской группы месторождений.

НГХ обладает средствами, техническими возможностями и опытом для реализации такого масштабного проекта, поэтому продажа Пайяхской группы компании "Роснефть" имеет под собой экономическое обоснование.

"Роснефть" намерена сконцентрировать все имеющиеся ресурсы на проекте "Восток Ойл", поэтому выставила на продажу активы на Юге России, в Западной Сибири, Волжско-Уральском регионе, Тимано-Печоре и на Сахалине. Крупнейшим выставленным на продажу активом является компания "Оренбургнефть", добыча которой в 2019 году составила 14,5 млн т — около 6,7% всей добычи "Роснефти" и компаний с ней аффилированных. НХГ может претендовать на покупку "Оренбургнефти" и других активов. Все активы, которые намерена продать "Роснефть", представляют собой преимущественно зрелые месторождения, добыча на которых вошла в стадию снижения.

РАСТУЩИЕ ЗАПАСЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Ряд экспертов сомневаются в достоверности оценки ресурсной базы НГХ. Однако решение "Роснефти" приобрести Пайяхскую группу должно развеять их сомнения. Принять такое решение, не имея данных, подтверждающих оценку запасов, было бы безумием или авантюрой. "Роснефть" берет на себя все риски, связанные с добычей нефти в экстремальных условиях Крайнего Севера, в удаленном регионе, где отсутствует какая-либо инфраструктура, и должна быть уверенной в наличии запасов, чтобы оправдать огромные инвестиции. "Роснефть" запустила "Восток Ойл"

Более того, на Западно-Иркинском участке, в непосредственной близости от Пайяхской группы месторождений, в результате разведочного бурения было открыто месторождение с большими запасами нефти. Запасы этого участка прошли государственную экспертизу и оцениваются в 511 млн т нефти и 138 млрд куб. м газа по категориям С1 и С2. В настоящее время "Роснефть" приступила к подготовке проектной документации для проведения дополнительной разведки Западно-Иркинского месторождения и вводу его в эксплуатацию.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин неоднократно во время встреч с Владимиром Путиным и на международных форумах приводил доказательства наличия огромных запасов нефти на севере Красноярского края. Во время последней встречи с российским президентом Сечин показал образцы нефти, добытой на Западно-Иркинском месторождении. Эта нефть является легкой и малосернистой, по качеству превосходит Brent — основной эталонный сорт для Западного полушария. В зависимости от котировок эталонного сорта формируются цены на другие сорта нефти, в том числе на российский Urals.

Проект "Восток Ойл" включает крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. По официальной информации, предоставленной "Роснефтью", подтвержденная ресурсная база проекта достигает 6 млрд т (свыше 44 млрд бар.) извлекаемых запасов нефти.

"Восток Ойл" является перспективным, но крайне сложным проектом, реализация которого без поддержки со стороны государства не представляется возможной.

В 2020 году правительство РФ в рамках проекта поправок к Налоговому кодексу приняло решение снизить уровень цены на нефть для проекта "Восток Ойл", при котором "Роснефть" сможет получать налоговый вычет, до $25/барр. До этого компания могла рассчитывать на льготы, только если нефть стоила выше уровня, заложенного в бюджет — $42,5/барр. в 2020 году.

Снижение ценового уровня до $25/барр. позволит "Роснефти" получить налоговые льготы по проекту в размере 60-90 млрд руб. в год при цене на нефть $40-$50/барр. Это станет гарантией того, что реализация проекта "Восток Ойл "продолжится даже при низких ценах на нефть.

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ ИНДИЙСКИХ ДВУХ

"Роснефть" приступила к практической реализации проекта "Восток Ойл", имея в качестве партнера только одного зарубежного партнера. Индийский бизнес считает потерянные за время режима изоляции миллионы

В ноябре совет директоров "Роснефти", а затем и правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрили сделку по приобретению 10% "Восток Ойл" компанией Trafigura, которая входит в тройку крупнейших сырьевых трейдеров мира. 28 декабря "Роснефть" сообщила о закрытии сделки — 10% доля в проекте "Восток Ойл" перешла к трейдеру.

Trafigura является давним партнером "Роснефти". Еще в 2013 году российская компания заключила с трейдером контракт на поставку 10,11 млн т нефти и нефтепродуктов при условии предоплаты в размере $1,5 млрд. Благодаря долгосрочному контракту и участию в последующих тендерах Trafigura стала крупнейшим покупателем партий нефти, которые "Роснефть" реализовывала через морские терминалы. Сотрудничество между двумя компаниями не прекратилась даже после введения Вашингтоном санкций против российских юридических и физических лиц, под которые попали "Роснефть" и ее глава Сечин.

В конце 2019 — в начале 2020 года крупнейшие индийские компании с государственным участием рассматривались как самые вероятные участники проекта "Восток ойл". Предполагалось, что консорциум индийских компаний присоединится к проекту. В феврале министр нефти и газа Индии Дхармендру Прадхана после переговоров с Сечиным заявил, что принято принципиальное решение об участии в проекте крупнейших индийских компаний. Однако после потрясений на рынке энергоносителей, связанных с пандемией коронавируса, решение о сотрудничестве с "Роснефтью" в рамках проекта "Восток ойл" было отложено на неопределенный срок.

Вхождение в проект Trafigura повышает привлекательность проекта среди потенциальных зарубежных инвесторов. "Восток ойл"- грандиозный проект, требующий больших инвестиций, но выгода, которую можно получить в случае его успешной реализации, оправдывает все затраты. Уже к 2024 году в рамках проекта планируется добывать 25 млн т, в 2027 г. добыча достигнет 50 млн т, а в 2030 г — от 100 до 115 млн т.

Успехов всем участникам проекта "Восток ойл"в новом 2021 году.