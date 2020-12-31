КИШИНЕВ, 31 дек — ПРАЙМ. Молдавия продлила контракт на транзит и поставку природного газа из России до конца следующего года, сообщила пресс-служба компании "Молдовагаз".

"Действующие контракты на транзит и поставку природного газа в Республику Молдова ПАО "Газпром" продлены на год. Как сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз", соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке", — говорится в сообщении на странице "Молдовагаз" в соцсети Facebook. Россия может выделить Молдавии крупный кредит

Этим летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако переговоры пока не завершены.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цены нефти на мировых рынках.

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