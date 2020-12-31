БАКУ, 31 дек — ПРАЙМ. SOCAR Trading ("дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR) заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставку азербайджанской нефти, сообщили РИА Новости в SOCAR.

"SOCAR Trading заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы", — сказали в компании. "Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению

При этом местное агентство Репорт сообщает, что в 2020 году SOCAR Trading уже поставила в Белоруссию около 1 миллиона тонн Azeri Light, а также других сортов нефти.

"По имеющейся информации, в 2021 году объёмы поставки нефти на белорусские НПЗ могут быть такими же или даже больше", — пишет агентство.

В настоящее время Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. В частности, Минск с начала 2020 года закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.