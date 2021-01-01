МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. АЭС в России завершили 2020 год с абсолютным рекордом отечественной атомной отрасли, выработав свыше 215,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, тем самым превысив максимальный показатель совокупной генерации, достигнутый еще в СССР, сообщил оператор всех атомных электростанций в РФ концерн "Росэнергоатом" (входящий в госкорпорацию "Росатом").

"Мы завершили 2020 год абсолютным рекордом за всю историю существования российской атомной энергетики, достигнутым лишь во времена Советского Союза в 1988 году, когда все атомные станции выработали 215,669 миллиардов киловатт-часов (с учетом АЭС Украины, Литвы и Армении)", — отметил генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров, слова которого приведены в сообщении. Турецкие власти разрешили Росатому строить третий блок АЭС "Аккую"

Совокупный объем атомной генерации в России в 2020 году превысил 215,746 миллиардов киловатт-часов. Баланс ФАС в 2020 году выполнен на 103,92% при плановом показателе 207,614 миллиардов киловатт-часов. "Таким образом, российские АЭС не только побили советский рекорд, но и более чем на 7 миллиардов киловатт-часов превысили свое собственное достижение 2019 года (208,7 миллиардов киловатт-часов)", — подчеркивается в сообщении.

Среди основных факторов, обеспечивших новый рекорд, "Росэнергоатом" назвал сокращение на 130,5 дней продолжительности ремонтных кампаний на атомных энергоблоках, что дало возможность получить дополнительно 2,4 миллиардов киловатт-часов. Причем на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией была обеспечена бесперебойная работа энергоблоков АЭС, отмечает концерн. Вмешается четвертая сила. Что ждет "Северный поток 2" в 2021 году

На пике развития атомной энергетики в 1988 году в Советском Союзе действовало 47 атомных энергоблоков, сегодня в России их 37. В 2021 году должен быть введен в промышленную эксплуатацию энергоблок №6 Ленинградской АЭС (по другой классификации — блок №2 Ленинградской АЭС-2) с реактором ВВЭР-1200.

Максимальную выработку среди российских АЭС, внесших наибольший вклад в очередной рекорд, обеспечили Ростовская (свыше 32,8 миллиарда киловатт-часов), Балаковская (свыше 30,6 миллиарда киловатт-часов) и Калининская (свыше 28,4 миллиарда киловатт-часов) атомные станции.

Сейчас доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в России.