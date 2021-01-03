МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) не может сертифицировать "Северный поток 2" в связи с санкциями США против трубопровода, говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Власти США приняли закон в соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA). Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы "Северный поток 2"…. DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы "Северного потока 2" в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют", — сообщается в заявлении. Uniper уверен, что "Северный поток 2" все-таки достроят

"Мы выполняем план по свертыванию нашей поддержки по проверке проекта. В нынешней ситуации DNV GL не может выдать сертификат по завершении (строительства — ред.) трубопровода", — отметили в компании.

Ранее сенат США проголосовал в пятницу за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа.

Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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