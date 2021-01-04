МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в 2020 году упала на 34% уровню 2019 года, составив 41,73 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. Обвал нефти и не только: что угрожает российскому рынку в 2021 году

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2020 года сложилась в размере 41,73 доллара за баррель, в январе-декабре 2019 года — 63,59 доллара за баррель", — сообщает ведомство.

При этом средняя цена Urals только в декабре 2020 года составила 49,37 доллара за баррель, что в 1,3 раза ниже, чем в декабре 2019 года, когда она находилось в среднем на уровне 64,47 доллара за баррель, уточняет Минфин.