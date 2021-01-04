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2021
https://1prime.ru/energy/20210104/832745385.html
Минфин заявил о падении цены нефти Urals в 2020 году
Энергетика
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Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в 2020 году упала на 34% уровню 2019 года, составив 41,73 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ... ПРАЙМ, 04.01.2021
urals, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в 2020 году упала на 34% уровню 2019 года, составив 41,73 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2020 года сложилась в размере 41,73 доллара за баррель, в январе-декабре 2019 года — 63,59 доллара за баррель", — сообщает ведомство.
При этом средняя цена Urals только в декабре 2020 года составила 49,37 доллара за баррель, что в 1,3 раза ниже, чем в декабре 2019 года, когда она находилось в среднем на уровне 64,47 доллара за баррель, уточняет Минфин.