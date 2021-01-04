МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Заседание глав всех делегаций ОПЕК+ по вопросу об уровне добычи нефти альянса в феврале началось, трансляция его открытия ведется на сайте ОПЕК. Эксперт рассказал, что может скорректировать планы ОПЕК+ на февраль

При этом ранее состоялась встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции, однако она завершилась без формальной рекомендации по февральским параметрам сделки.

Как сообщал в понедельник источник РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК+, консенсуса в альянсе по поводу уровня добычи на февраль нет, а подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать. Причина — сохраняющаяся неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом.

На открытии заседания всех стран ОПЕК+ по вопросу об уровне добычи нефти альянса на февраль министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман отметил, что с выходом вакцин от коронавируса на рынке нефти появился оптимизм.

"Я призываю вас сегодня не принимать как должное прогресс, которого мы достигли как альянс в прошлом году. Не ставьте под угрозу все, чего нам удалось достичь, ради мгновенной, но иллюзорной выгоды…. Как я и всегда призываю, надо не только быть осторожными, но и ответственными. Наша работа пока не завершена", — сказал министр.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона.

При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ все так же взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. ОПЕК разгонит "медведей" от бочки с нефтью

Хотя базово альянс договорился таким образом за несколько месяцев (включая январь) ослабить свои ограничения на плановые 2 миллиона баррелей в сутки, параметры соглашения подразумевают, что шаг по добыче может быть сделан в любую сторону — как в сторону роста, так и снижения.