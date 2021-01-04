МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Россия на проходящем в понедельник заседании всех стран ОПЕК+ пока выступает за рост добычи нефти альянса в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки, но многие участники сделки против и обсуждения продолжаются, сообщили РИА Новости два источника из делегаций ОПЕК+. Эксперт рассказал, что может скорректировать планы ОПЕК+ на февраль

"Пока идут обсуждения, но Россия хочет роста добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в следующем месяце", — сказал один из собеседников агентства. Он добавил, что консенсуса среди участников заседания пока нет и против роста добычи многие страны.

"За сохранение текущих параметров сделки уже высказались ОАЭ, Ирак, Кувейт, Нигерия, Малайзия, Оман", — отметил источник. При этом Казахстан, по его словам, поддерживает позицию России, а Азербайджан пока сохраняет нейтралитет.

Другой источник подтвердил, что российская делегация пока выступает за очередное ослабление ограничений добычи. "Похоже, что большинство стран не хочет увеличивать добычу в феврале. Но Россия поддерживает рост", — заявил третий собеседник агентства. В Минфине не видят поводов для тревог нефтяников из-за сделки ОПЕК+

В понедельник в формате видеоконференции проходят заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса, страны должны принять решение по уровню добычи на февраль.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.