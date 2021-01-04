МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что в 2021 году спрос на нефть будет восстанавливаться, а ОПЕК+ будет принимать правильные решения для дальнейшей стабилизации рынка и восстановления добычи. Источник рассказал о позиции России по уровню добычи ОПЕК+ в феврале

"Надеемся, что в 2021 году мы все-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации населения, которая происходит уже во многих странах", — сказал Новак в ходе заседания ОПЕК+, на котором планируется принять решение по уровню добычи альянса на февраль.

"И, конечно, надеемся, что мы постепенно будем с вами, используя разные механизмы, инструменты, которые уже себя зарекомендовали, принимать правильные решения, направленные и на стабилизацию рынка, и на восстановление добычи, учитывая баланс спроса и предложения, который будет складываться", — продолжил вице-премьер РФ.