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Источник: заседание ОПЕК+ продолжится во вторник
Энергетика
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Страны ОПЕК+ в понедельник не смогли достичь консенсуса по уровню добычи в феврале, решили продолжить встречу во вторник, сообщили РИА Новости несколько источников в делегациях... ПРАЙМ, 04.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в понедельник не смогли достичь консенсуса по уровню добычи в феврале, решили продолжить встречу во вторник, сообщили РИА Новости несколько источников в делегациях альянса.
"Консенсуса все еще нет, встречу решено продолжить завтра", — сообщил один из собеседников агентства. Другой уточнил, что начало заседания запланировано на 17.30 мск.
Как заявил ранее в понедельник министр нефти Ирана Бижан Зангане, альянс обсуждает две опции — увеличение добычи нефти в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки и сохранение январских параметров.