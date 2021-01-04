МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в понедельник не смогли достичь консенсуса по уровню добычи в феврале, решили продолжить встречу во вторник, сообщили РИА Новости несколько источников в делегациях альянса. Источник рассказал о позиции России по уровню добычи ОПЕК+ в феврале

"Консенсуса все еще нет, встречу решено продолжить завтра", — сообщил один из собеседников агентства. Другой уточнил, что начало заседания запланировано на 17.30 мск.

Как заявил ранее в понедельник министр нефти Ирана Бижан Зангане, альянс обсуждает две опции — увеличение добычи нефти в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки и сохранение январских параметров.