КАИР, 4 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть могут остаться на уровне выше 50 долларов как минимум в течение первого полугодия 2021 года, если ОПЕК+ примет правильные решения, заявил в понедельник министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар. Новак выразил надежду на рост спроса на нефть в 2021 году

В понедельник в формате видеоконференции проходят заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса, страны должны принять решение по уровню добычи на февраль. Несколько источников в делегациях альянса сообщили РИА Новости, что страны ОПЕК+ в понедельник не смогли достичь консенсуса по уровню добычи в феврале и решили продолжить встречу во вторник.

"Цены на нефть могут остаться на уровне выше 50 долларов как минимум в течение первой половины 2021 года, если странам-участникам удастся принять решения, которые сохранят цены на нефть", — цитирует министра гостелеканал ENTV. Аттар сделал это заявление в ходе пресс-конференции перед началом министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Он отметил, что согласно имеющимся данным, странам-участникам "лучше всего не повышать уровень добычи в течение февраля, чтобы это не оказало влияния на рынок".

По его словам, участникам встречи необходимо решить, стоит ли повышать уровень добычи нефти на 500 тысяч баррелей в течение февраля.

Ранее несколько источников из делегаций ОПЕК+ сообщили РИА Новости, что Россия на проходящем в понедельник заседании всех стран ОПЕК+ пока выступает за рост добычи нефти альянса в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки, но многие участники сделки против и обсуждения продолжаются.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.