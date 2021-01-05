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Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо
Энергетика
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Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. "Примерно в семь часов вечера... ПРАЙМ, 05.01.2021
уран, иран, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТЕГЕРАН, 5 янв — ПРАЙМ. Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"Примерно в семь часов вечера (в понедельник) мы достигли двадцатипроцентного обогащения", — цитирует Камальванди телеканал IRINN.
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.
Ядерная сделка предполагает, что Иран должен обогащать уран на уровне 3,67%, однако Тегеран год назад отказался от ограничений, связанных с уровнем обогащения, повысив обогащение до уровня выше 4%.