МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия планирует добровольно сократить добычу нефти в феврале сверх уровня, оговоренного для страны в рамках сделки ОПЕК+, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных делегатов альянса. СМИ узнали о договоренности России и Саудовской Аравии по нефти

"Саудовская Аравия планирует добровольно сократить добычу нефти в феврале", — пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников. Объем добровольного сокращения не уточняется.

При этом пока неизвестно, каким будет решение ОПЕК+ по уровню добычи на февраль, оно обсуждается сейчас на заседании всех стран альянса.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона. Эксперт рассказал, что может скорректировать планы ОПЕК+ на февраль

При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ все так же взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Хотя базово альянс договорился, таким образом, за несколько месяцев (включая январь) ослабить свои ограничения на плановые 2 миллиона баррелей в сутки, параметры соглашения подразумевают, что шаг по добыче может быть сделан в любую сторону — как в сторону роста, так и снижения.