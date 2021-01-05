СМИ: Саудовская Аравия может сократить добычу сверх квоты ОПЕК+
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия планирует добровольно сократить добычу нефти в феврале сверх уровня, оговоренного для страны в рамках сделки ОПЕК+, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных делегатов альянса.
"Саудовская Аравия планирует добровольно сократить добычу нефти в феврале", — пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников. Объем добровольного сокращения не уточняется.
При этом пока неизвестно, каким будет решение ОПЕК+ по уровню добычи на февраль, оно обсуждается сейчас на заседании всех стран альянса.
Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона.
При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ все так же взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
Хотя базово альянс договорился, таким образом, за несколько месяцев (включая январь) ослабить свои ограничения на плановые 2 миллиона баррелей в сутки, параметры соглашения подразумевают, что шаг по добыче может быть сделан в любую сторону — как в сторону роста, так и снижения.
https://1prime.ru/energy/20210105/832752625.html