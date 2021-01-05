МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. ОПЕК+ вновь сел за стол переговоров, начинается заседание всех стран альянса по вопросу об уровне добыче нефти в феврале, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Министр энергетики Алжира ожидает цены на нефть выше $50 в 2021 году

Встреча проходит в формате видеоконференции. При этом договоренность по данному вопросу планировалось достичь в понедельник, но страны ОПЕК+ не пришли к консенсусу и решили продолжить встречу во вторник, 5 января.

Накануне, как заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, ОПЕК+ обсуждал две опции — рост добычи нефти в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки и сохранение январских параметров. Первую, по словам источников РИА Новости, поддерживала Россия, вторую — Саудовская Аравия и большинство остальных стран, объясняя свою позицию все еще имеющейся на рынке неопределенностью из-за пандемии.

После же безрезультатного заседания в понедельник Саудовская Аравия вечером контактировала с некоторыми странами альянса, а во вторник не исключались переговоры с Россией, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. А уже в преддверии начала заседания ОПЕК+ издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что Эр-Рияд достиг с Москвой компромисса, договорившись сохранить текущие условия соглашения в феврале и не наращивать добычу нефти. Эксперт рассказал, что может скорректировать планы ОПЕК+ на февраль

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ все так же взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Хотя базово альянс договорился, таким образом, за несколько месяцев (включая январь) ослабить свои ограничения на плановые 2 миллиона баррелей в сутки, параметры соглашения подразумевают, что шаг по добыче может быть сделан в любую сторону — как в сторону роста, так и снижения.