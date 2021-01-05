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https://1prime.ru/energy/20210105/832752749.html
Источник: соглашение по условиям сделки ОПЕК+ на февраль достигнуто
Энергетика
Новости
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Страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль, сообщает источник РИА Новости. ОПЕК+ договорился разрешить России и Казахстану добычу в сумме на 75 тысяч баррелей... ПРАЙМ, 05.01.2021
нефть, опек, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль, сообщает источник РИА Новости. ОПЕК+ договорился разрешить России и Казахстану добычу в сумме на 75 тысяч баррелей в сутки в феврале и на такой же объем в марте, остальные страны в феврале и марте не будут увеличивать добычу нефти.
Также ожидается, что Саудовская Аравия объявит на пресс-конференции детали своего решения дополнительно сократить добычу нефти.