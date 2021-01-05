МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль, сообщает источник РИА Новости. ОПЕК+ договорился разрешить России и Казахстану добычу в сумме на 75 тысяч баррелей в сутки в феврале и на такой же объем в марте, остальные страны в феврале и марте не будут увеличивать добычу нефти.

Также ожидается, что Саудовская Аравия объявит на пресс-конференции детали своего решения дополнительно сократить добычу нефти.