МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти в феврале и марте на 1 миллион баррелей в сутки, добыча нефти королевства в эти месяцы составит около 8,125 миллиона баррелей в сутки, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в ходе пресс-конференции. Соглашение по условиям сделки ОПЕК+ на два месяца достигнуто

"Мы защитники этой отрасли. И в связи с этим Саудовская Аравия намерена добровольно сократить в феврале и марте 1 миллион баррелей (в сутки — ред.)… Таким образом, наша добыча, Саудовской Аравии, составит порядка 8,125 миллиона баррелей (нефти в сутки — ред.) в феврале и до конца марта. Мы делаем это добровольно и с целью поддержать нашу экономику, а также экономики наших друзей и коллег из стран ОПЕК+", — сказал он.

В свою очередь, вице-премьер России Александр Новак сравнил это решение с новогодним подарком.

"Это, видимо, такой новогодний подарок, который для нефтяного рынка сегодня преподнесен, для того, чтобы снизить остатки более быстрыми темпами. И, конечно, мы считаем, что Саудовская Аравия здесь вносит очень большой, значительный вклад в ситуацию восстановления нормального уровня запасов на мировых рынках", — сказал Новак на пресс-конференции по итогам встречи ОПЕК+.