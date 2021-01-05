МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Спрос на рынке нефти растет даже с новыми локдаунами и неопределенностями, и Россия видит запрос на постепенный, осторожный рост добычи, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе пресс-конференции. Соглашение по условиям сделки ОПЕК+ на два месяца достигнуто

"Мы еще месяц назад, на декабрьской нашей встрече говорили и все приняли решение о необходимости постепенного достижения параметров, которые обозначены в сделке, а сделкой, как известно, у нас было предусмотрено увеличение объемов добычи на 2 миллиона баррелей (в сутки — ред.) с 1 января, но мы тогда приняли решение делать это плавно и оценивать ситуацию на рынке. Поэтому мы и сегодня на заседании министерской встречи еще раз подтвердили, что нам нужно двигаться в этом направлении", — напомнил Новак по итогам встречи ОПЕК+.

"Спрос… постепенно восстанавливается, несмотря на все неопределенности и несмотря на локдауны новые. Но мы видим, что и локдауны на сегодняшний день не такие жесткие. Поэтому, конечно, мы считаем, что нам в перспективе нужно постепенно, учитывая текущую ситуацию на рынке, мониторить ситуацию, двигаться вперед по восстановлению той добычи, которая была очень сильно снижена по отношению к нормальному нашему уровню. И это запрос отрасли, запрос нефтяных компаний", — сказал он.