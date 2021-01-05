2021-01-05T22:41:00+03:00
2021-01-05T22:41:04+03:00
2021-01-05T22:41:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210105/832753327.html
Новак заявил о росте спроса на рынке нефти
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Спрос на рынке нефти растет даже с новыми локдаунами и неопределенностями, и Россия видит запрос на постепенный, осторожный рост добычи, сообщил вице-премьер Александр Новак в... ПРАЙМ, 05.01.2021
опек, нефть, россия, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83225/50/832255026.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83225/50/832255026.jpg
https://1prime.ru/images/83225/50/832255025.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83225/50/832255025.jpg
https://1prime.ru/images/83225/50/832255024.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83225/50/832255024.jpg
https://1prime.ru/energy/20210105/832752749.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Спрос на рынке нефти растет даже с новыми локдаунами и неопределенностями, и Россия видит запрос на постепенный, осторожный рост добычи, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе пресс-конференции.
"Мы еще месяц назад, на декабрьской нашей встрече говорили и все приняли решение о необходимости постепенного достижения параметров, которые обозначены в сделке, а сделкой, как известно, у нас было предусмотрено увеличение объемов добычи на 2 миллиона баррелей (в сутки — ред.) с 1 января, но мы тогда приняли решение делать это плавно и оценивать ситуацию на рынке. Поэтому мы и сегодня на заседании министерской встречи еще раз подтвердили, что нам нужно двигаться в этом направлении", — напомнил Новак по итогам встречи ОПЕК+.
"Спрос… постепенно восстанавливается, несмотря на все неопределенности и несмотря на локдауны новые. Но мы видим, что и локдауны на сегодняшний день не такие жесткие. Поэтому, конечно, мы считаем, что нам в перспективе нужно постепенно, учитывая текущую ситуацию на рынке, мониторить ситуацию, двигаться вперед по восстановлению той добычи, которая была очень сильно снижена по отношению к нормальному нашему уровню. И это запрос отрасли, запрос нефтяных компаний", — сказал он.