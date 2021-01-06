МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 января, снизились на 8 миллионов баррелей, или на 1,6%, и достигли 485,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Американские фондовые биржи в основном снижаются

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 2,1 миллиона баррелей.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю выросли на 0,8 миллиона баррелей, до 59,2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране за неделю также остался на прежнем уровне в 638,1 миллиона баррелей, сообщает министерство.

Запасы бензина в США выросли за неделю на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 2341,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 6,4 миллиона баррелей, или на 4,2%, составив 158,4 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 2,3 миллиона баррелей. Нефть торгуется у максимумов с февраля на итогах заседания ОПЕК+

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 1 января, составила в среднем 11 миллионов баррелей в день, оставшись на уровне прошлой недели, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Добыча нефти в США не меняется уже четвертую неделю подряд. Соответственно, в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки.

В январе добыча нефти в стране составляла в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона, в апреле — 12,01 миллиона, в мае — 10,019 миллиона, в июне — 10,442 миллиона, в июле — 10,98 миллиона баррелей в день, в августе — 10,574 миллиона, а в сентябре — 10,86 миллиона баррелей сутки. В 2019 году показатель в среднем составлял 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в октябре составила 10,79 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре — 11,25 миллиона баррелей в день.

Минэнерго США 8 декабря сократило по сравнению с оценкой ноября прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 5 тысяч баррелей в сутки, до 11,34 миллиона в сутки, а на 2021 год — сохранило на уровне 11,1 миллиона баррелей в день.