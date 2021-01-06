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СМИ: Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть для ряда клиентов
Энергетика
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Нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила февральские цены на нефть для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг. "Saudi Aramco повысила цены на... ПРАЙМ, 06.01.2021
нефть, саудовская аравия, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила февральские цены на нефть для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг.
"Saudi Aramco повысила цены на нефть марки Arab Light для Азии… на 70 центов", — говорится в сообщении.
Цены на нефть для США также были повышены, а для покупателей из северо-западной Европы и Средиземноморья снижены.
Накануне в рамках заседания ОПЕК+ Саудовская Аравия сообщила о намерении сократить добычу нефти в стране в феврале и марте на дополнительный 1 миллион баррелей в сутки.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.