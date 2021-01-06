МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила февральские цены на нефть для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг. Запасы нефти в США за неделю снизились больше, чем ожидалось

"Saudi Aramco повысила цены на нефть марки Arab Light для Азии… на 70 центов", — говорится в сообщении.

Цены на нефть для США также были повышены, а для покупателей из северо-западной Европы и Средиземноморья снижены.

Накануне в рамках заседания ОПЕК+ Саудовская Аравия сообщила о намерении сократить добычу нефти в стране в феврале и марте на дополнительный 1 миллион баррелей в сутки.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.