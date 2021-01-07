БАКУ, 7 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти в Азербайджане уменьшилась на 8,2% в прошлом году из —за сделки ОПЕК+, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

Ранее минэнерго сообщило, что Азербайджан увеличит суточную добычу нефти на 8 тысяч баррелей в феврале-марте, уложившись в свои обязательства по сделке ОПЕК+ по ограничению добычи уровнем 595 тысяч баррелей в день. Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января

"…Из-за ограничений, вызванных сделкой ОПЕК+, наша добыча нефти уменьшилась на 8,2% в прошлом году", — заявил Шахбазов на совещании под председательством президента Азербайджана в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей.

Решение от 5 января такое — добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ для всех взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.