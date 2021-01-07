БАКУ, 7 янв — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что цена на нефть на мировых рынках в 2021 году вряд ли будет ниже 50 долларов за баррель.

"В настоящее время цена на нефть на мировых рынках — выше 50 долларов за баррель. Конечно, сложно делать прогнозы, но с учетом того, что в этом году пандемия завершится, экономическая активность вырастет, откроются взаимные визиты, воздушный транспорт и другие сферы, спрос на топливо будет высоким. С большой вероятностью, цена на нефть не опустится ниже 50 долларов за баррель", — заявил Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года. Россия может воспользоваться новым транспортом коридором в Азербайджане

Цена нефти Brent в настоящее время находится в районе 54,5 доллара за баррель.

ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ ПОМИДОРОВ

Ильхам Алиев также заявил, что решение о запрете поставок азербайджанских помидоров в Россию стало неожиданным для Баку.

Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета было связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Затем поставки с некоторых предприятий были вновь разрешены. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

"Недавнее решение России по запрету поставок помидоров стало неожиданностью для нас. Помню, несколько лет назад, в то время были санкции, российская сторона обратилась к нам для наращивания экспорта сельхозпродукции. После этого наблюдался большой рост. Если посмотреть на экспорт 4-5 лет назад и в прошлом году, то заметна большая разница. Если бы этот запрет не был поставлен — правда, уже снята часть ограничений — наш экспорт в прошлом году достиг бы 200 тысяч тонн", — заявил Алиев на совещании, посвященном подведению итогов за 2020 год.