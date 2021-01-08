МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером, при этом с начала недели котировки могут показать рост на 6-7% после решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,86% — до 55,39 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,5%, до 51,59 доллара за баррель.

Днем нефть дорожала на 1,1-1,4%, при этом цена Brent поднялась выше 55 долларов впервые с 26 февраля 2020 года.

Цены на нефть продолжают получать поддержку, с одной стороны, за счет оптимистичных ожиданий по спросу, а также на фоне перспектив по добыче после решений ОПЕК+, с другой. По итогам недели стоимость нефти может показать рост примерно на 6-7%. Нефть дорожает на общем оптимизме

Во вторник ОПЕК+ завершил свое двухдневное заседание, на котором определил параметры сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.

Перспективы по спросу также остаются позитивными на фоне ожиданий дополнительной поддержки и восстановления экономики.

При этом аналитики напоминают, что ситуация остается крайне неопределенной на фоне пандемии коронавируса.

"Несмотря на общий оптимизм, рынок остается хрупким, так как COVID-19 продолжает распространяться. Пока люди сидят дома, их потребление и поездки на работу сократились, спрос на нефть с трудом сможет полностью восстановиться в первом квартале 2021 года", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика по нефтяным рынкам Rystad Energy Паолы Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).

Ранее цена нефти Brent поднялась выше $55 за баррель