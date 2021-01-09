КИЕВ, 9 янв — ПРАЙМ. Взрыв прогремел на газопроводе возле села Калайдинцы в Полтавской области на Украине, сообщила пресс-служба предприятия "Лубныгаз". Сообщается, что взрыв прогремел вечером 9 января, после чего без газа остались 13 населенных пунктов. На Украине стартовал двухнедельный жесткий локдаун

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" ("Укртрансгаз" — ред.) произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа", — говорится в сообщении в Facebook предприятия.Взрыв на газопроводе в Полтавской области на Украине произошел из-за его разгерметизации, по предварительным данным, люди не пострадали, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Девятого января в 15.53 (16.53 мск.) на поле вблизи села Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением. В 16.05 (17.05 мск.) была перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 40 человек и семь единиц техники. Также планируется направить дополнительные силы.

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