КИЕВ, 9 янв — ПРАЙМ. Авария на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области не представляет угрозы для транзита газа, сообщила в субботу пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером, после чего без газа остались 13 населенных пунктов. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация. К тушению пожара привлечены 40 человек и семь единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Когда труба опустеет. Что будет с украинской ГТС без российского газа

"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, пока авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. Угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", — говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается, что взрыв газопровода произошел из-за разгерметизации. Отмечается, что к тушению пожара привлечены 40 человек и семь единиц техники. Также планируется направить дополнительные силы. Полиция выясняет обстоятельства ЧП.