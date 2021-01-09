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На Украине заявили, что авария на газопроводе не угрожает транзиту
Энергетика
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Авария на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области не представляет угрозы для транзита газа, сообщила в субботу пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины"... ПРАЙМ, 09.01.2021
транзит газа, гтс украины, газ, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИЕВ, 9 янв — ПРАЙМ. Авария на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области не представляет угрозы для транзита газа, сообщила в субботу пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".
Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером, после чего без газа остались 13 населенных пунктов. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация. К тушению пожара привлечены 40 человек и семь единиц техники. Жертв и пострадавших нет.
"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, пока авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. Угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", — говорится в сообщении на сайте компании.
Сообщается, что взрыв газопровода произошел из-за разгерметизации. Отмечается, что к тушению пожара привлечены 40 человек и семь единиц техники. Также планируется направить дополнительные силы. Полиция выясняет обстоятельства ЧП.