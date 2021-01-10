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https://1prime.ru/energy/20210110/832772811.html
На Украине возобновлена подача газа после аварии на газопроводе
Энергетика
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Подача газа населению после аварии на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на Украине возобновлена, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины". Взрыв на газопроводе в... ПРАЙМ, 10.01.2021
газопровод, авария, украина, газ, новости, экономика, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИЕВ, 10 янв — ПРАЙМ. Подача газа населению после аварии на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на Украине возобновлена, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".
Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером. После аварии без газа остались 17 населенных пунктов. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация.
К тушению пожара привлекались 40 человек и семь единиц техники. По состоянию на утро воскресенья горения газа на месте взрыва не наблюдалось. Жертв и пострадавших нет.
"По состоянию на 10.40 (11.40 мск — ред.) ОГТСУ организовал альтернативную схему переключений на другие магистральные газопроводы и подал в сети "Лубныгаза" газ для восстановления газоснабжения во всех населенных пунктах Полтавской области, которые были временно отключены в результате аварии", — сообщается на сайте компании.
Ранее на украинском газопроводе прогремел взрыв