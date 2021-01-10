КИЕВ, 10 янв — ПРАЙМ. Подача газа населению после аварии на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на Украине возобновлена, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины". На Украине заявили, что авария на газопроводе не угрожает транзиту

Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером. После аварии без газа остались 17 населенных пунктов. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация.

К тушению пожара привлекались 40 человек и семь единиц техники. По состоянию на утро воскресенья горения газа на месте взрыва не наблюдалось. Жертв и пострадавших нет.

"По состоянию на 10.40 (11.40 мск — ред.) ОГТСУ организовал альтернативную схему переключений на другие магистральные газопроводы и подал в сети "Лубныгаза" газ для восстановления газоснабжения во всех населенных пунктах Полтавской области, которые были временно отключены в результате аварии", — сообщается на сайте компании.

Ранее на украинском газопроводе прогремел взрыв